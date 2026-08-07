Kontrolden çıkan araç takla attı: 1 kişi öldü

Manisa
'nın Kula
ilçesinde perdecilik sektörünün tanınan isimlerinden Hasan Köroğlu, kullandığı otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, önceki gün saat 13.30 sıralarında Selendi-Kula kara yolunda meydana gelen kazada ilçenin tanınan esnafı Hasan Köroğlu (64) hayatını kaybetti. Selendi istikametinden Kula yönüne seyir halinde olan Hasan Köroğlu yönetimindeki otomobil, Kınık rampasını geçtikten sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen otomobil, yol kenarındaki tarlaya savrularak takla attı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hasan Köroğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.