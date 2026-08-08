Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde genç üretici Ahmet Uysal, karayolu kenarında kurduğu satış noktasında dalından koparılan taze meyveleri ve yöresel üzüm ürünlerini yolcularla buluşturuyor. Yolcular ister tezgahtan alışveriş yapıyor ister bağa girerek meyvelerini kendileri topluyor. Yaklaşık dört-beş yıldır yol kenarında satış yaptığını ifade eden Uysal, "Yoldan geçen sürücüler 'Sarıgöl'de Taze Meyve Molası' tabelamızı gördüklerinde çadırımıza uğrayıp mola veriyor. İsteyenler tezgahtan taze meyve satın alıyor, isteyenler ise bağın içine girerek üzüm ve meyvelerini kendi elleriyle topluyor" diye konuştu. İlerleyen dönemde satış alanını daha da geliştirerek farklı yenilikleri hayata geçirmeyi planladığını aktaran Ahmet Uysal, yolculuk yapan vatandaşlara hem mola imkanı hem farklı bir deneyim sunduklarını belirtti.