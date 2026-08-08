SON DAKİKA: Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper rüşvetten tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "çıkar amaçlı suç örgütü" ve "rüşvet" soruşturması kapsamında 5 Ağustos'ta gözaltına alınan Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında İlksen Özalper'in evinde de arama yapıldı. Manisa Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri gözaltına alındığı gün tamamlanan Özalper, ifadesinin alınması amacıyla Ankara'ya götürüldü. Özalper, devam eden işlemlerin ardından tutuklandı.

SORUŞTURMADA ÖZKAN YALIM'IN İFADELERİ

Soruşturmanın, görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın "etkin pişmanlık" hükümleri kapsamında verdiği ifadelerin yanı sıra MASAK raporları ve HTS kayıtlarına dayandırıldığı öğrenildi. Özalper hakkındaki işlemlerin de aynı soruşturma dosyası kapsamında yürütüldüğü kaydedildi.

AYNI DOSYADA 3 KİŞİ DAHA TUTUKLANMIŞTI

Dosya daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülürken verilen yetkisizlik kararının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredilmişti. Soruşturma kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan, şoförü Anıl Demir ve Şehzadeler A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer de "çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma" ve "rüşvet" iddialarıyla tutuklanmıştı.