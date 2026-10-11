Manisa'daki faciada korkunç iddia: Feci kazanın sebebi...

Manisa'nın Akhisar ilçesinde İstanbul otobanında çekici ile tur otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralanırken, 11 kişi hayatını kaybetti. Tur otobüsünün şoförü gözaltına alındı.

KORKUNÇ İDDİA

Manisa'da gerçekleşen kaza ile ilgili korkunç bir iddia ortaya atıldı. Kazaya karışan otobüsün kavşağı kaçırdıktan sonra geri gelmesi sonrası facianın yaşandığı bildirildi. Kazada hayatını kaybeden vatandaşların ise emniyet kemeri takmadığı belirtildi.