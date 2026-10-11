Manisa'daki faciada korkunç iddia: Feci kazanın sebebi...

Manisa'nın Akhisar ilçesinde İstanbul otobanında çekici ile tur otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralanırken, 11 kişi hayatını kaybetti. Tur otobüsünün şoförü gözaltına alındı.
KORKUNÇ İDDİA
Manisa'da gerçekleşen kaza ile ilgili korkunç bir iddia ortaya atıldı. Kazaya karışan otobüsün kavşağı kaçırdıktan sonra geri gelmesi sonrası facianın yaşandığı bildirildi. Kazada hayatını kaybeden vatandaşların ise emniyet kemeri takmadığı belirtildi.
BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN YARALILARA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Manisa'daki kazada yaralanan vatandaşların durumuna ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Memişoğlu, "Manisa'da tur otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu meydana gelen elim trafik kazasında 11 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Kazada yaralanan 27 vatandaşımız hastanelerimizde tedavi altına alınmıştır.
Tedavisi süren yaralılarımızdan 1 vatandaşımızın durumu ağır, 18'inin orta ve 8'inin sağlık durumu iyidir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum" dedi.