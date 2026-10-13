Manisa’da 11 kişinin öldüğü kazadan 2 saat önce: Yolcuların o halleri kameraya yansıdı

Manisa 'da 11 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazanın öncesine ait güvenlik kamerası görüntüleri gün yüzüne çıktı. Tur otobüsünün kazadan 2 saat önce Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki dinlenme tesisinde mola verdiği anlar ve yolcuların son görüntüleri kameralara yansıdı.

Kaza, 11 Ekim'de saat 11.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan aldığı yolcuları Denizli'deki kaplıcalara götürmek için yola çıkan 16 AED 124 plakalı tur otobüsünün şoförü Mehmet Ahular (63), Akhisar gişelerinden çıkmak üzere gireceği sapağı kaçırınca durdu ve geri manevra yaptı.

Bu sırada arkadan gelen Hasan Karakaya'nın (64) kullandığı kereste yüklü 78 YE 166 plakalı TIR, otobüse çarptı. Her iki aracın refüje devrildiği kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Ölenlerin cansız bedenleri ise morga götürüldü.