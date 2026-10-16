Polonyalı turistler Sarıgöl üzümlerini çok sevdi

Sarıgöl'ün doğal ürünlerini tanıtmak amacıyla satış yapan Ahmet Uysal'ın tezgâhı, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Polonyalı motosikletli turistler, üzüm bağından beğendikleri salkımları kendileri keserek küçük sepetlere doldurdu. Üzüm alışverişi sırasında keyifli anlar yaşayan turistler, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Tezgâhında Sarıgöl'ün ünlü Sultaniye ve Crimson üzümlerinin yanı sıra taze ve salamura bağ yaprağı, kuru üzüm, pekmez ve üzüm pestili gibi doğal ürünleri de satışa sunduğunu belirten Ahmet Uysal, "Tezgâhımda Sarıgöl'ün ünlü Sultaniye ve Crimson üzümleri ile taze ve salamura bağ yaprağı, kuru üzüm, pekmez, üzüm pestili gibi doğal yerli ürünler var. Her yerden gelenler var. Tek sıkıntım yabancı dil bilmemem ama öğreneceğim" dedi.

Polonyalı motosikletli turistler ise bağdan kendi elleriyle kestikleri üzümleri satın alarak yollarına devam etti. Turistler, hem üzüm seçmenin hem de doğal ürünleri yerinde almanın kendileri için güzel bir deneyim olduğunu ifade etti.