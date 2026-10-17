Manisa’da çekicinin tur otobüsüne çarptığı kazada acı gelişme! Ölü sayısı 12’ye yükseldi

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisindeki kazada ağır yaralanan ve Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Zülfiye Arıca (70), 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Arıca'nın cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Böylece kazada ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

NE OLMUŞTU?

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde 11 Ekim'de H.K. idaresindeki 78 YD 559 plakalı çekici, Bursa'dan Denizli'ye giden M.A. yönetimindeki 16 AED 124 plakalı tur otobüsüne çarpmıştı.

Kazada 11 kişi hayatını kaybetmiş, yaralanan 27 kişiden birine olay yerinde müdahale edilmiş, 26 kişi hastanelere sevk edilmişti.

Yaralılardan 13'ü taburcu edilmişti.

Gözaltına alınan tur otobüsünün sürücüsü M.A. ve çekicinin şoförü H.K. tutuklanmış, otobüsün sahibi ve yedek sürücüsü M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.