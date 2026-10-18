Manisa'ya mevsimin ilk karı yağdı

Manisa'da ilçe merkezinde sağanak ve soğuk havanın hakim olduğu Demirci'de yağmur, 1650 rakımlı Büyük Yayla mevkisinde yerini kara bıraktı. Kar kalınlığının kısa sürede 5 santimetreyi aştığı yaylada hava sıcaklığı sıfırın altında 3 dereceye düştü.