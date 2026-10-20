Haberler Manisa 1200 yıllık ağaçtan mucize bereket! Tek meyvesini almak için sıraya girdiler 1200 yıllık ağaçtan mucize bereket! Tek meyvesini almak için sıraya girdiler Otoyol yapımı sırasında yok olmanın eşiğinden dönmüştü... 1200 yıllık anıt ağaç Antalya'daki yeni yuvasında bereketiyle şaşırttı. İşte görenleri kendine hayran bırakan o mucizevi kurtuluşun detayları... DHA









Manisa'nın Akhisar ilçesinde otoyol güzergahındaki araziden 2016 yılında sökülerek Antalya'ya getirilen ve tabelaya göre bu yıl 1211 ve 761 yaşlarına ulaşan iki zeytin ağacı, Zeytinpark'ta koruma altında yaşamını sürdürüyor. Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır'ın girişimiyle kurtarılan ağaçlar, yeni yerlerinde yapılan bakımın ardından yeniden meyve vermeye başladı. 'Uslu' çeşidi iki ağacın zeytinleri, sofralık ve zeytinyağı olarak değerlendiriliyor.

'ÇOK TALEP OLUYOR' Zeytinpark Genel Müdürü Bayram Çarkçıgil, iki ağacın meyvelerine, yaşları ve manevi değerleri dolayısıyla ilgi gösterildiğini söyledi. Çarkçıgil, "1200 ve 800 yıllık ağaçların meyvesi için çok talep oluyor. '1200 yıllık zeytin ağacı, bir tane bile zeytini cüzdanımızda dursun' diyenler var. Tabii 1200 yaşındaki bir ağacın meyvesi ve zeytinyağı manevi olarak bile değerli" diye konuştu.