Bir baba bir oğul iki ölüm

MANİSA'NIN Gördes ilçesinde, şüpheli İ.B. tarafından av tüfeğiyle vurulduğu öne sürülen Arif Bulut (54) ile oğlu Hasan Hüseyin Bulut (25) hayatını kaybetti. Olay, Gördes ilçesine bağlı Balıklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli İ.B., henüz belirlenemeyen bir nedenle Arif Bulut ve oğlu Hasan Hüseyin Bulut'a av tüfeğiyle ateş açtı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

BABA ve oğul, vücutlarına isabet eden saçmalarla yere yığıldı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Arif Bulut ile oğlu Hasan Hüseyin Bulut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Baba ve oğlunun cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Jandarma, olay sonrası kaçan şüpheli İ.B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.