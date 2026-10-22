Manisa ekonomisi için güç birliği

Manisa iş dünyasının iki güçlü kurumu olan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) ile Manisa Organize Sanayi Bölgesi (MOSB), seçimlerin ardından gerçekleştirilen anlamlı ziyarette bir araya geldi. Türkiye 'nin önemli üretim, yatırım ve ihracat merkezlerinden biri olan Manisa'nın ekonomik gelişiminde büyük sorumluluklar üstlenen Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ile Manisa Organize Sanayi Bölgesi arasındaki güçlü kurumsal ilişkiler, ziyarette bir kez daha ön plana çıktı. Özellikle Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz ile Manisa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sait Türek arasında uzun yıllardır devam eden karşılıklı güven, uyum ve istişare kültürünün, iki kurum arasındaki iş birliğinin güçlenmesinde önemli bir yere sahip olduğu ifade edildi.

'ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, seçim sürecinin tamamlanmasının ardından yeni dönemde de Manisa iş dünyasının gelişimi için aynı kararlılıkla çalışacaklarını ifade etti. Yılmaz, "Geride bıraktığımız seçim sürecinde üyelerimizin teveccühüyle yeniden bu önemli göreve layık görüldük. Bizlere duyulan güvenin sorumluluğunun bilincindeyiz. Yeni dönemde de birlik ve beraberlik içerisinde, Manisa'mızın üretimine, ticaretine, sanayisine ve istihdamına katkı sunmak için çalışmaya devam edeceğiz. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ile Manisa Organize Sanayi Bölgesi, şehrimizin ekonomik geleceğinde çok önemli sorumluluklar üstlenen iki köklü kurumdur. Sayın Dr. Sait Türek ile yıllardır karşılıklı güven, saygı ve uyum içerisinde çalışıyoruz. Bu güçlü birlikteliği son derece önemsiyoruz. Bizim ortak paydamız Manisa'dır. Bu nedenle kurumlarımız arasındaki iş birliğini yeni dönemde de aynı anlayış ve kararlılıkla sürdüreceğiz." Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nin Türkiye'nin örnek sanayi bölgelerinden biri olduğuna dikkat çeken Yılmaz, MOSB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sait Türek'in çalışmalarını da takdirle karşıladıklarını ifade etti.

'KATKILARI ÇOK KIYMETLİ'

Yılmaz, "Manisa Organize Sanayi Bölgemiz, sahip olduğu güçlü altyapısı, köklü geçmişi, üretim kapasitesi ve yatırımcıya sunduğu imkânlarla şehrimizin en önemli değerlerinden biridir. Sayın Dr. Sait Türek'in başkanlığında ortaya konulan çalışmalar, Manisa'nın sanayi alanındaki güçlü konumuna önemli katkılar sağlamaktadır. Kurumlarımız arasındaki uyumlu çalışma anlayışı, Manisa iş dünyasının en önemli kazanımlarından biridir. Birlikte hareket ettiğimiz, ortak akılla çözüm ürettiğimiz ve şehrimizin menfaatlerini her şeyin üzerinde tuttuğumuz sürece Manisa'nın çok daha büyük başarılara imza atacağına inanıyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Sayın Dr. Sait Türek ve değerli yönetimiyle yakın diyalog içerisinde çalışmaya, sanayicilerimizin yanında olmaya ve Manisa ekonomisine değer katmaya devam edeceğiz."

ORTAK AKIL VE GÜÇLÜ DAYANIŞMA

MANİSA sanayisinin rekabet gücünün artırılması, üretim ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesi, nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması ve yatırım ortamının daha da iyileştirilmesi konularında iki kurumun uyum içerisinde çalışmasının taşıdığı öneme dikkat çekildi.