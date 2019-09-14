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- 'nda yılan paniği yaşandı

Milas - Bodrum Havalimanı'nda yılan paniği yaşandı

14.09.2019, 14:35

-'nda, giden yolcu bölümünde görülen yılan, kısa süreli paniğe neden oldu. Yılanın hava limanı yetkilileri ve itfaiye ekipleriyle birlikte doğaya salındığı öğrenildi.

Milas - Bodrum Havalimanında önceki gün iç hatlar giden yolcu girişinde yılan gören vatandaşlar, neye uğradığını şaşırdı. Bir turisttin valiziyle geldiği öğrenilen yılanı gören yerli ve yabancı turistler şoka girdi. Çevresinde toplanan kalabalıktan ürken yılanın havalimanı yetkilileri ve itfaiye ekipleriyle birlikte doğaya salındığı öğrenildi.

İHA

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