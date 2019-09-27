'Sakin Şehir' unvanlı Akyaka'da ilginç olay

Muğla’nın Ula ilçesinin dünyaca ünlü turistlik mahallesi Akyaka’nın Çınar Plajı’nda yerli ve yabancı turistlerin arasında denize inen bir uçak şaşkınlık yarattı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise uçağın su almak için denize indiği açıklandı

Ula'nın 'Sakin Şehir' unvanlı Akyaka Mahallesi'nde bugün akşam saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. Hava sıcaklığının 26, deniz suyu sıcaklığının 25 derece olduğunu fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, denize girdi.