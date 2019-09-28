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Milas’ta sebze yüklü yaptı

Milas’ta sebze yüklü tır kaza yaptı

28.09.2019, 11:35

Milas'ta sebze yüklü yaptı. Hurdaya dönen tırın sürücüsü yaralandı. Saat 04.00 sıralarında meydana gelen kazayla etrafa dağılan meyve ve sebzeler yoldan temizlenirken, hurdaya dönen tırın kaldırılma işlemi öğlen saatlerine kadar sürdü.

Edinilen bilgiye göre; S. C. idaresinde Yatağan istikametinden Bodrum'a doğru seyreden sebze meyve yüklü 35 AEM 405 plakalı tır, Üçyol kavşağında yaptı.

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