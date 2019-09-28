Milas’ta sebze yüklü tır kaza yaptı

Milas'ta sebze yüklü tır kaza yaptı. Hurdaya dönen tırın sürücüsü yaralandı. Saat 04.00 sıralarında meydana gelen kazayla etrafa dağılan meyve ve sebzeler yoldan temizlenirken, hurdaya dönen tırın kaldırılma işlemi öğlen saatlerine kadar sürdü.