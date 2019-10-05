Ayağı sandalyeye sıkışan afacanı itfaiye kurtardı

Muğla'nın Fethiye İlçesinde, PTT şubesindeki demir sandalyelerin arasına sağ ayağı sıkışan 3 yaşındaki çocuk itfaiye tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye İlçesinde, PTT şubesindeki demir sandalyelerin arasına sağ ayağı sıkışan 3 yaşındaki çocuk itfaiye tarafından kurtarıldı. Olay, Yeni Mahalle Yunus Emre PTT şubesinde meydana geldi. 3 yaşındaki çocuk, demir sandalyeye oturdu ancak sağ ayağı, aradaki boşluğa sıkıştı. Çocuğun ayağı sıkıştığı yerden çıkarılamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen ekipler, demir kesici makas kullanarak çocuğun ayağını kurtardı. Sağlık durumu iyi olan çocuk, daha 112 ekiplerine teslim edildi.

MURAT YALÇIN