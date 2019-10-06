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Araçlar birbirine girdi, karayolu savaş alanına döndü

Araçlar birbirine girdi, karayolu savaş alanına döndü

06.10.2019, 16:12

-Muğla karayolunda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, karayolu savaş alanına döndü. Kazazedelere ilk müdahaleyi Aydın'dan 'e hasta nakletmekte olan Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ambulansındaki sağlık görevlileri yaptı.

Kaza saat 14:00 sıralarında -Muğla Karayolu Çakırbeyli yol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Muğla istikametinden Aydın istikametine seyir halinde olan Lokman İyem yönetimindeki 34 YOL 57 plakalı otomobil ile Çakırbeyli kavşağından Aydın istikametine dönüş yapmakta olduğu belirtilen Pelin Marankoz yönetimindeki 09 ACS 071 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi.

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