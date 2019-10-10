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Bin 200 metre yükseklikte

Bin 200 metre yükseklikte evlenme teklifi
Giriş Tarihi: 10.10.2019

'nin Babadağ mevkiinde yamaç paraşütüyle uçan turizmci , kız arkadaşı 'ya gökyüzünde görülmemiş bir evlilik teklifi yaptı.

Muğla Fethiye'nin Babadağ mevkiinde yamaç paraşütüyle uçan turizmci, kız arkadaşına gökyüzünde görülmemiş bir evlilik teklifi yaptı. Ayrı yamaç paraşütleriyle Babadağ'dan havalanan Abdurrahman Taşkır (30) ile kız arkadaşı Romanya uyruklu Livia Balaza (34) gökyüzünden Ölüdeniz'i seyrederken, Taşkır daha önceden pilot ile planladığı sürprizi uyguladı. Turizmci Taşkır 12-13 metre uzunluğundaki ipin ucuna bağladığı yüzüğü diğer paraşütteki kız arkadaşına attı. Ayrıca "Seni seviyorum, evlenmek istiyorum" diye bağırdı. Sürpriz karşısında büyük heyecan yaşayan Balaza, 'Evet' cevabını verdi. Yerden bin 200 metre yükseklikteki evlilik teklifini gökyüzündeki diğer paraşütçü ve müşterileri de ilgiyle izledi.

ERDOĞAN CANKUŞ

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