Bodrum'da imar planına aykırı yapıların yıkım işlemleri sürüyor

Bodrum'da, imara aykırı bölümleri tespit edilince bu kısımların kaldırılması istenen otel, villa, rezidans ve lüks dairelerin bulunduğu 19 projede yıkım çalışmaları sürdürülüyor.

Bodrum'da kontrolsüz yapılaşmayla ilgili tepkiler üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 20 Ağustos'ta ilçeye gelerek, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait tekneyle kaçak yapılaşmaya ilişkin denetimler yaptı. Bu denetimlerden sonra Bodrum Belediyesi'nce daha önce imar planında aykırılıklar bulunduğu tespit edilen birçok projenin inşaatı durduruldu. Bakan Kurum, 28 Eylül'de imara aykırı alanları tespit edilen ve yıkımına karar verilen projeler için yeniden Bodrum'a geldi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait tekneyle kıyıdan 2'nci kez denetim yapan Kurum, 11'i otel olmak üzere aralarında villa, rezidans ve lüks dairelerin olduğu 19 projedeki yıkım çalışmalarını kontrol etti.



YIKIM ÇALIŞMASI BAKANLIK VE BELEDİYE GÖZETİMİNDE

Bakanlık, Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Birimi ekiplerinin gözetiminde Gümbet, Yalıkavak, Türkbükü, Gündoğan, Gölköy ve Torba mahallelerinde yer alan o projelerdeki yıkım çalışmaları halen sürdürülüyor. İmara aykırı olduğu tespit edilen bölümlerin üzerine boyayla çarpı işareti koyulduğu, iş makineleri ve inşaat işçilerince yıkımın yapıldığı belirtildi. Yıkıldıktan sonra kötü görüntü oluşan alanlarda ise otel işçileri tarafından kıyı düzenleme çalışması yapılıyor. Bazı projelerde beton kesme işleminin ardından bloklar vinçle bölgeden taşınıyor. Metrajlarına göre her firmaya, farklı günlerde çalışmalarını tamamlaması için süre verildiği öğrenildi.



Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın verilerine göre, 'imar barışı'na aykırı yapı sayısında Muğla, ilk sırada yer alıyor. Bodrum, Milas, Yatağan, Kavaklıdere, Ula, Marmaris, Datça, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer'de toplam 1351 yapının yıkılacağı kaydedildi.

DHA