Muğla Fethiye’de dünyanın dört bir yanından ünlü sporcuların katıldığı Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali’nde dehşet yaşandı. Dörtlü atlayış yapan Rus pilotlar, havada çarpıştı. Feci olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı

Fethiye'de gerçekleştirilen ve alanında dünyaca ün yapmış sporcuların da katılım gösterdiği 20. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'nde yapılan bir atlayış faciayla sonuçlandı. Alınan bilgiye göre, akrobasi gösterisi yapmak için Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın bin 700 metre yükseklikteki pistinden Rus pilotlar Pavel Trishin (35) ile Fedor Chelyshev tandem (dörtlü) uçuş yaptı. Aynı pistten Rus uyruklu Sergei Soliar da yanındaki Julia Shato ile atlayış yaptı.



DENGESİNİ KAYBETTİ



Akrobasi gösterisi yapmak için bulunduğu paraşütten atlayan Rus pilot Shato, gösteri kapsamında kendi paraşütünü açarak normal iniş gerçekleştirdi. Havada dengesini kaybeden Soliar'in kullandığı paraşütün, Trishin'in paraşütüyle çarpışması sonucu pilotlar bin 200 metre pisti yakınlarında dağlık alana düştü. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye JAK timi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, pilotlardan Trishin'in yaşamını yitirdiğini, Chelyshev ile Soliar'ın yaralandığını belirledi. Bölgenin dağlık olması nedeniyle Aydın Filo Komutanlığı'ndan görevlendirilen helikopterle Fethiye Stadı'na getirilen yaralılar, buradan ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Soliar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

MURAT YALÇIN