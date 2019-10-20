  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Muğla > Pilotlar havada çarpıştı

Pilotlar havada çarpıştı

Pilotlar havada çarpıştı
Giriş Tarihi: 20.10.2019

’de dünyanın dört bir yanından ünlü sporcuların katıldığı ’nde dehşet yaşandı. Dörtlü atlayış yapan Rus pilotlar, havada çarpıştı. Feci olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı

Fethiye'de gerçekleştirilen ve alanında dünyaca ün yapmış sporcuların da katılım gösterdiği 20. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'nde yapılan bir atlayış faciayla sonuçlandı. Alınan bilgiye göre, akrobasi gösterisi yapmak için Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın bin 700 metre yükseklikteki pistinden Rus pilotlar Pavel Trishin (35) ile Fedor Chelyshev tandem (dörtlü) uçuş yaptı. Aynı pistten Rus uyruklu Sergei Soliar da yanındaki Julia Shato ile atlayış yaptı.

DENGESİNİ KAYBETTİ

Akrobasi gösterisi yapmak için bulunduğu paraşütten atlayan Rus pilot Shato, gösteri kapsamında kendi paraşütünü açarak normal iniş gerçekleştirdi. Havada dengesini kaybeden Soliar'in kullandığı paraşütün, Trishin'in paraşütüyle çarpışması sonucu pilotlar bin 200 metre pisti yakınlarında dağlık alana düştü. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye JAK timi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, pilotlardan Trishin'in yaşamını yitirdiğini, Chelyshev ile Soliar'ın yaralandığını belirledi. Bölgenin dağlık olması nedeniyle Aydın Filo Komutanlığı'ndan görevlendirilen helikopterle Fethiye Stadı'na getirilen yaralılar, buradan ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Soliar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

MURAT YALÇIN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Pilotlar havada çarpıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN