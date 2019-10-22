Son dakika: Ege'de deprem! AFAD, Kandilli son depremler...

AFAD'ın paylaştığı son dakika verilerine göre Ege Denizi'nde 3,5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. 15:23'de meydana gelen deprem yerin 13.60 km derinliğinde yaşandı. Muğla Datça açıklarında meydana gelen deprem kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu.
Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 15.23'te, Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muğla'nın Datça ilçesinin 7,99 kilometre açığındaki depremin 13,60 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, Yunanistan'da merkez üssü Kos Adası'ndaki Kardamaina kentinin 8 km güneydoğusu olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
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