Muğla'da telefonla konuşabilmek için çatılara, tepelere tırmanıyorlar

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Akkovanlık Mahallesi Hacıimamlar mevkisinde yaşayanlar, GSM operatörlerinin şebekelerinin çekmemesi nedeniyle, telefon görüşmelerini çatılara ve yükseklere çıkarak yapıyor. Mahalle halkı, baz istasyonu istediklerini belirtti.

Muğla'nın Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi turistik ilçelerinin aksine Milas'ın Akkovanlık Mahallesi'nin Hacıimamlar mevkisinde yaşayanlar, GSM hatlarının çekmemesi, nedeniyle sıkıntılı günler yaşıyor. 100 hanede yaklaşık 350 kişinin yaşadığı Hacıimamlılar'da en yakın baz istasyonu 1 kilometre uzaklıktaki Akkovanlık Mahallesi'nde bulunduğundan mahalle sakinleri iletişim kurabilmek için cep telefonlarıyla evlerin çatılarına çıkıyor. Komandolar gibi yamaçlara, tepelere tırmanan köylüler, teknolojinin gelişmesine rağmen zor şartlarda telefonla konuştukları için bu duruma bir çözüm bulunmasını istedi.