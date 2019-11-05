Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri'nde kendi mücadelelerini unutup Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'ün rakibi Yıldıray Akın ile güreşini izleyen 6 başpehlivanın oluşturduğu ilginç görüntü gülümsetti.
Her yıl nisanda başlayıp kasımda sona eren yağlı güreş sezonunun bitmesine sayılı günler kaldı.
Kırşehir'de 9 Kasım'da gerçekleştirilecek organizasyonla sezonun tamamlanacağı yağlı güreşlerden geriye, başpehlivanların er meydanında kıyasıya mücadelesinin yanı sıra tebessüm ettiren görüntüleri de kaldı.
Muğla'da er meydanında gülümseten görüntü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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