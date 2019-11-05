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'da gülümseten görüntü

Muğla'da er meydanında gülümseten görüntü

05.11.2019, 16:22

Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri'nde kendi mücadelelerini unutup Kırkpınar başpehlivanı 'ün rakibi Yıldıray Akın ile güreşini izleyen 6 başpehlivanın oluşturduğu ilginç görüntü gülümsetti.

Her yıl nisanda başlayıp kasımda sona eren yağlı güreş sezonunun bitmesine sayılı günler kaldı.

Kırşehir'de 9 Kasım'da gerçekleştirilecek organizasyonla sezonun tamamlanacağı yağlı güreşlerden geriye, başpehlivanların kıyasıya mücadelesinin yanı sıra tebessüm ettiren görüntüleri de kaldı.

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