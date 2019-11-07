Bir adımda Osmanlı'dan Roma tarihine yolculuk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Muğla'daki Stratonikeia Antik Kenti'ni ziyareti sırasında fotoğraf çektirdiği noktada bulunan 2 bin 200 yıllık yol, ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor.

3 bin yıllık Stratonikeia Antik Kenti, Muğla'nın Eskihisar Mahallesi'nde bulunuyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan antik kent, Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler, Osmanlı ile Cumhuriyet dönemlerine ait eserlerin bir arada olduğu nadir yerler arasında gösteriliyor.

Stratonikeia Kazı Heyeti Başkanı, Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Söğüt, antik kent ile Lagina Hekate Kutsal Alanı'nda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Pamukkale Üniversitesi adına arkeolojik kazı, konservasyon ve restorasyon çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyledi.



Kentteki camide, hamamda, Roma Caddesi'nde, Bizans sütunlarında ve evlerde koruma çalışması yaptıklarını anlatan Söğüt, insanların bu eserleri nasıl koruduklarını, kullandıklarını, aksettirdiklerini oldukları yerde belgelemek ve gelecek kuşaklara aktarmak istediklerini vurguladı.

"AYAĞINIZIN BİRİ HELENİSTİK, BİRİ OSMANLI DÖNEMİNE BASABİLİYOR"

Onun için de koruma ve kullanma dengesi arasındaki çizgiyi iyi muhafaza etmek istediklerini belirten Söğüt, antik dönemden bugüne her dönemi kendi seviyesinde bir arada koruduklarından bahsetti.

Antik kentin son dönemde özellikle yerli turistler tarafından yoğun ziyaret edildiğini vurgulayan Söğüt, şunları söyledi:

"Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti sonrası insanlar buraya gelip fotoğraf çektiriyor. Bu bence tarihi sevmek, tarihi korumak, tarihin yaşamasını sağlamak ve bunun sürekliliğini temin etmek anlamında çok önemli girişimler. Biz de koruyor ve ziyaretçilerimize gösteriyoruz. Durduğumuz yerde ayağınızın biri Helenistik, biri Osmanlı dönemine basabiliyor. İkisinin arasında yaklaşık 2 bin 200 yıl gibi bir tarih farkı var."





DÜNYANIN EN GÜZEL MERMER ŞEHİRLERİNDEN

ABD'de yaşayan ziyaretçilerden Sina Mandalinci ise, Stratonikeia'nın, dünyanın en güzel mermer şehirlerinden olduğunu anlattı.

Çocuklarıyla antik kente geldiğini belirten Mandalinci, "Çünkü burada tarihsel süreç hiçbir kopukluk yaşamadan, bir noktadan öbür noktaya geliyor. Burada Roma döneminden Osmanlıya bir adımda geçiyorum. Birikmiş bütün medeniyet, bütün bilgiler bir yerden bir yere taşınıyor" dedi.

AA