ALS hastası Fransız şampiyonun umudu eşi oldu

Spor hayatının zirvesindeyken ALS hastalığına yakalanan su kayağı dünya şampiyonu Fransız sporcu Patrick Wehner, rahatsızlığından sonra evlendiği Helene ile hayata gülümsüyor

Spor hayatının zirvesindeyken ALS hastalığına yakalanan Su Kayağı Avrupa ve Dünya Şampiyonu Fransız Patrick Wehner'in rahatsızlığından sonra hayatını birleştirdiği Helene, yaşam umudu oldu.

Wehner (43), 8 yıl önce ALS hastalığına yakalandıktan sonra spor hayatını sonlandırdı. Hastalığıyla mücadele etmeye başlayan Wehner, bu sırada kız arkadaşı Helene ile evlendi.

Türkiye'yi çok sevdiği için 8 yıldır Muğla'nın Marmaris ilçesinde tatil yapan Wehner, kendisiyle bebek gibi ilgilenen eşinin desteğiyle zor günleri atlatmaya çalışıyor.

Kollarını kullanamadığı için eşinin yeme, içme, giyinme ve temizlik gibi bütün ihtiyaçlarına yardım eden Helene Wehner, AA muhabirine, ilk yıllarda bir haftalığına tatile geldikleri Türkiye'yi çok sevdikleri için burada daha uzun kalmaya başladıklarını söyledi.

"BUNUN İÇİN 'BEN' DEĞİL, 'BİZ' DİYE KONUŞUYORUZ"

Su kayağında Fransa, Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan eşine hastalığı boyunca destek olmaya çalıştığını aktaran Wehner, hayatlarını hastalığa göre düzenlediklerini dile getirdi.

Eşi büyük bir sporcu olduğu için kendisini şanslı hissettiğini belirten Wehner, şöyle konuştu:

"Bu hastalık eşim için zor, bir yere inerken veya binerken zorlanıyor ancak ona göre çözüm buluyoruz. Örneğin denizde yüzmesi için bir çözüm bulabiliyoruz. Eşim hastalığı öğrendikten sonra evlendiğimiz için bizi görenler şaşırıyor, kardeş olduğumuzu sanıyor. Hayattan zevk almamız ve mücadele etmemiz gerektiğine karar verdik. Bunun için 'ben' değil, 'biz' diye konuşuyoruz. Tedavisi zor hastalığa yakalananlar, umutlarını kaybetmesinler ve gülümsesinler."

"BURADA OLMAK ONA İYİ GELİYOR"

Eşiyle her yıl Marmaris'e gelmenin planını yaptıklarını belirten Wenher, "Marmaris'e gelmek yapılacaklar listesinin başına geliyor. Yelkenli bir yata sahip olma konusunda şanslıyız. Burada olmak ona iyi geliyor. Türkiye'de insanlar o kadar iyi ve dikkatli ki her zaman bize yardım ediyor. Bu harika bir şey. Burada herkes bizi tanıyor." ifadelerini kullandı.

Patrick Wehner de konuşmakta zorluk yaşadığı için eşinin yardımıyla, "İnsanlar hızlı şekilde ölüyor ancak asıl umutlarını yitirdiklerinde ölüyorlar." dedi.