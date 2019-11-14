Cemaati için işaret dili öğrendi

İmam İdris Sarı, cemaatinde yer alan işitme engellilere de dini konularda rehberlik etmek ve hutbeleri anlamalarına yardımcı olmak için işaret dili öğrendi. Vaaz verirken aynı anda işaret dilini kullanan Sarı, engelliler için haftada 2 gün de Kuran kursu veriyor

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'deki Akyol camisinin imamı İdris Sarı, işitme engellilere dini konularda rehberlik etmek, vaaz ve cuma hutbelerini anlamalarına yardımcı olabilmek için işaret dili öğrendi. İl Müftülüğü ve Menteşe Halk Eğitim Merkezi tarafından 2017 yılında açılan kursu başarıyla tamamlayan Sarı, camide, işaret dilini de kullanmaya başladı. İmam Sarı, vaaz ve hutbe konuşmasını yaparken, aynı anda engelliler için de işaret dilini kullanıyor.



"İLK BAŞLARDA YADIRGANDIM"



Namazın ardından engellilerle camide sohbet de eden Sarı, onların sorularını cevaplıyor, istek ve önerilerini dinliyor. Kursu tamamlamasının ardından internetten izlediği videolardan da faydalanarak işaret dilinde kendisini geliştirdiğini belirten İdris Sarı (47), "Cemaat tarafından ilk başlarda yadırgandım. Engelli kardeşlerimizin vaazları dinlemeye başlamasıyla herkes beni takdir etti. Namaz kılmaya şimdilik 8 engelli geliyor. Namazın ardından onlarla sohbet ediyorum. Dini konulardaki sorularını cevaplıyorum. Her birine yardımcı olmaya çalıştığım için mutluluk duyuyorum. Muğla genelinde sadece benim görevli olduğum camide işaret dili ile vaaz anlatılıyor. Bunun yanı sıra haftada 2 gün işitme engellilere Kuran kursu veriyorum. Kimse unutmamalıdır ki hepimiz engelli adayıyız. Görevimi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyorum" dedi.





"AMACIMIZ HER KESİME ULAŞABİLMEK"



Vaazı ve hutbeyi anladıkları için mutlu olduklarını belirten işitme engelli Hüseyin Dündar (25) da, hassasiyetinden dolayı Sarı'ya teşekkür etti. Menteşe Müftüsü Mustafa Aydın ise, her kesimden olumlu dönüşler aldıklarını söyledi, "Engelli kardeşlerimizin ibadetlerini huzurlu bir şekilde yapabilmeleri için onların camiye girme hususunda bütün engelleri kaldırdık. Bu çalışmayı önümüzdeki süreçte daha yaygınlaştıracağız. Amacımız toplumun her kesimine ulaşmak" diye konuştu.

ADEM ÜLKER