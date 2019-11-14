Kabak çiçeği sandıkları dolmadan zehirlendiler

Marmaris'te iki aile kabak çiçeği diye topladıkları süs bitkisinden yaptıkları dolmayı yiyerek hastanelik oldu. Yoğun bakıma kaldırılan 6 kişiden dördünün durumu kritik.

Marmaris'te iki aile kabak çiçeği diye topladıkları süs bitkisinden yaptıkları dolmayı yiyerek hastanelik oldu. Yoğun bakıma kaldırılan 6 kişiden dördünün durumu kritik. Olay Beldibi mahallesinde yaşandı. Uydukent sitesinde yaşayan ve akraba olan Yaşar Taşkıran, aynı sitede yaşayan akrabasını akşam yemeğine davet etti. Aile yemek için bahçede bulunan süs bitkisi patlıcan çiçeğini, kabak çiçeği zandedip dolma yaptı ve akşam yemeğinde sofraya koydu.Yemekten 20 dakika sonra ev sahibi Yaşar Taşkıran fenalaşıp hastaneye kaldırıldı. Taşkıran ardından diğer aile fertlerinden 5 kişi daha aynı şikayetle hastaneye başvurdu. Durumları kritik olan 4 kişi Muğla ve Milas'taki hastanedeki yoğun bakımda tedavi altına alındı.

VURAL EFECİK