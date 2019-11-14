Sedanur artık dışarı çıkıp gezebilecek

Manisa Yunusemre Belediyesi, Spina Bifida hastalığı nedeniyle yürüyemeyen 29 yaşındaki Sedanur Yıldız'ın akülü tekerlekli sandalye isteğine kayıtsız kalmadı.

Manisa Yunusemre Belediyesi, Spina Bifida hastalığı nedeniyle yürüyemeyen 29 yaşındaki Sedanur Yıldız'ın akülü tekerlekli sandalye isteğine kayıtsız kalmadı. Hayırseverlerin katkısıyla temin edilen aracı genç kıza Yunusemre Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Mehmet Ali Saygın teslim etti. Yaşadığı mutluluk gözlerinden okunan Yıldız, Yunusemre Belediyesi'ne teşekkür etti. Maddi imkansızlıklar dolayısıyla akülü tekerlekli sandalye alamadığını, bu nedenle de dışarı çıkamadığını dile getiren Yıldız, "Akülü sandalyem olmadığı için rahat hareket edemiyordum. Şimdi çok mutluyum. Allah razı olsun" dedi.

NERMİN UÇTU