Bodrum’a Neslican Tay’ın heykeli dikildi

Bodrumlu mimar Mustafa İşeri, kardeşleri Kadir ve Mehmet İşeri, yaşamından ve sözlerinden çok etkilendiklerini söyledikleri Neslican Tay'ın çelikten birebir ölçülerde heykelini yaptılar

Yakalandığı kanser hastalığından kurtulamayarak hayatını kaybeden Neslican Tay'ın Muğla'nın Bodrum ilçesine heykeli dikildi. Bodrumlu mimar Mustafa İşeri, kardeşleri Kadir ve Mehmet İşeri, yaşamından ve sözlerinden çok etkilendiklerini söyledikleri Neslican Tay'ın çelikten birebir ölçülerde heykelini yaptılar ve Bodrum Belediyesine hediye ettiler. Heykel Belediye Bahçesi'ne dikildi. Mimar Mustafa İşeri, Neslican Tay'la ilgili bütün yayınları ve haberleri izlediklerini ve çok etkilendiklerini belirterek, "Yaşama olan bağlılığına rağmen, kendisinin ölüme de hazır olduğunu göstermesi bizi çok etkiledi. Neslican'ın heykelini yapıp yaşatmak istedik" dedi.

ADEM ÜLKER