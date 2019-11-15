Yatağan’da yatırımlar tüm hızıyla sürüyor

AK Partili Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, “Altyapı, tuvalet ve düğün yerleri eksiklerini gideriyoruz. Tüm ilçelerimize doğalgazı getirmeye çalışıyoruz. Üniversiteli sayımız arttı, yüksek okulumuzun ihtiyaçlarına destek veriyoruz” dedi

AK Partili Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, Yeni Asır'a projelerini ve icraatlarını değerlendirdi. Toksöz, göreve geldikten sonra Yatağan'da değişimin stratını verdiklerini ve önümüzdeki yıllarda Yatağan'ı hak ettiği yere getireceklerini söyleyerek, "Halkımıza hizmet üretme, onların yaşamını kolaylaştırma ve sosyal hayatlarını zenginleştirme amacındayız" dedi. Başkan Toksöz, şu açıklamalarda bulundu:



ALTYAPI HAMLESİ



50 mahallesiyle hizmet bekleyen Yatağan'ımızda en önemli sorun olarak gördüğümüz altyapı, düğün yerleri ve tuvaletlerimiz ile ilgili eksikleri gidermeye başladık. Pazaryerine 3'er kabinli kadın, erkek ve engelli tuvaletlerimizi yaptık. Cumhuriyet Caddemizi giyim pazarına açtık. Festival alanımızdaki parkımızın ve Şehir Stadı'mızın tuvaletlerini yaptık.





ÖĞRENCİ SAYIMIZ ARTTI



Yatağan Meslek Yüksek Okulu'muza 419 yeni ek kontenjan kazandırılmasını sağlayarak, öğrenci sayımızı 800'lere taşıdık. Şu anda bu okulumuzda 714 öğrencimiz eğitim-öğretim görmektedir. Okulumuzun iç tefrişatının yapımını özel sektör kanalıyla çözüme kavuşturduk. Yüksek okulumuzun yolunu, kaldırımlarını ve çevre düzenlemelerinin bir kısmını belediye imkanlarımızla gerçekleştirdik. Ayrıca bir kız öğrenci yurdumuzu işletmeye açtık, ikincisinin çalışmaları da sürüyor.



YENİ DÜĞÜN YERLERİ



DÜĞÜN yerlerine yemekhane, bulaşıkhane, depo ve tuvaletler yapıyoruz. Yukarıyayla, Akgedik, Yeşilbağcılar ve TOKİ mahallelerimizi tamamladık. Hiç düğün yerimiz olmayan Mesken, Doğanköy, Katrancı, Gökgedik, Kadıköy'ün betonlama işlemleri yapıldı, buralarda da 20x30 düğün yerleri inşa edeceğiz. Hiç doğalgaz yatırımı olmayan Yatağan'da, 10 km'lik hattın döşenmesini sağladık. İlgili firma Akmercan'la görüşmeler sürüyor. Doğalgaz çalışmalarına Madenler ve Akgedik mahallelerimizde devam ediyoruz. Bozarmut, Bozüyük'ün ilk programlamaya alınması ve Şahinler, Yeşilbağcılar ve Turgut mahallelerimize de doğalgazın gelmesine çalışıyoruz.



HASTANE MAYIS'TA



Belediyemizin yardımlaşma fonuyla ihtiyaç sahiplerine yardımlar yapıyoruz. Engelli vatandaşlarımıza tekerlekli ve akülü araçlar alıyoruz. Belediyeye kazandırdığımız hasta nakil aracımızla, yatan hastalarımızı tedavileri için hastaneye naklediyor ve evlerine ulaştırıyoruz. Yatağan Devlet Hastanemizin inşaatı devam ediyor, Mayıs'ta bitmesini planlıyoruz.



BAŞKAN'DAN ZİYARET



Görevde bulunduğumuz süreçte Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve değerli eşi Emine Erdoğan, ilçemize gelerek Stratonikeia'yı ziyaret etti. Sayın bakanlarımıza Yatağan'ın sorunlarının çözülmesi noktasında yardımcı olunması talimatlarını verdiler. Ben, Yatağan halkımız adına kendilerine şükranlarımızı iletiyorum. Ayrıca bizlere yardımcı olan, yol gösteren ve sorunlarımıza sahip çıkan Sayın Valimiz Esengül Civelek'e teşekkür etmek istiyoruz.



'HALKIMIZI SÜREKLİ BİLGİLENDİRECEĞİZ'



Önce Hizmet, Önce Yatağan' diyerek çıktığımız yolda halkımıza hizmet en büyük arzumuzdur. Gazetemiz ile vatandaşlarımızı belirli sürelerde bilgilendirmeye özen göstereceğiz. Kapımızın her zaman kendilerine açık olduğunu halkımız biliyor. Projelerimizi gerçekleştirmemizde bizlere verdikleri destek ve anlayış için Yatağanlılara çok teşekkür ediyoruz.

VURAL EFECİK