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'te endişelendiren görüntü! Vatandaşlar sosyal medyadan " mi olacak?" notuyla paylaştı

Marmaris'te endişelendiren görüntü! Vatandaşlar sosyal medyadan Deprem mi olacak? notuyla paylaştı

06.12.2019, 09:50

'te, kıyı kesimindeki bazı yerlerde deniz, 4 ile 25 metre arasında çekildi. Deniz ortasında adacıklar oluşurken, bölge sakinleri endişelendi. Bir balıkçının denizin ortasına kadar yürümesi ise ilgiyle izlendi

kent merkezindeki Atatürk Caddesi'nden İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik sahil şeridiyle Hisarönü, Söğüt, Selimiye ve Orhaniye mahallelerinde deniz, 4 ile 25 metre arasında çekildi.

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