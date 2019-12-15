  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Muğla > Muğla Datça'da otomobil takla attı: 2 ölü

'da otomobil takla attı: 2 ölü

Muğla Datça'da otomobil takla attı: 2 ölü

15.12.2019, 11:13

'nın ilçesinde, yol kenarındaki beton elektrik direği, çöp konteyneri ve ağaçlara çarpıp, takla atan otomobildeki Mehmetcan Çepikkurt ve Alican Berk Şit yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 01.35'te Kazım Yılmaz Bulvarı'nda meydana geldi. 'dan Marmaris yönüne giden Mehmetcan Çepikkurt (21), kullandığı 48 R 4872 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muğla Datça'da otomobil takla attı: 2 ölü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN