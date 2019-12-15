Muğla'nın Datça ilçesinde, yol kenarındaki beton elektrik direği, çöp konteyneri ve ağaçlara çarpıp, takla atan otomobildeki Mehmetcan Çepikkurt ve Alican Berk Şit yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün saat 01.35'te Kazım Yılmaz Bulvarı'nda meydana geldi. Datça'dan Marmaris yönüne giden Mehmetcan Çepikkurt (21), kullandığı 48 R 4872 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi.
Muğla Datça'da otomobil takla attı: 2 ölü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.