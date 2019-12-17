‘Ağaçlarımıza dokunmayın’

Fethiye Koruköy’de yüzlerce ağacın kesileceğini duyan köylüler eylem yaptı. Köylüler “Beni kesme”, “Ben daha gencim kıymayın” şeklinde yazılar astıkları ağaçlara sarılırken, Muhtar Nurettin Göztepe de gözyaşlarını tutamadı

Muğla'nın Fethiye ilçesi Koruköy Mahallesi'nde 'endüstriyel plantasyon' adı altında 30-35 yıllık ağaçların kesileceğini duyan mahalle sakinleri, kesim yerinde toplanıp alkışlı eylem yaptı. Kesilecek ağaçlara "Beni kesme", "Ben kuşa evim", "Beni yaşat, yaşa", "Ben daha gencim kıymayın" şeklinde yazıların asıldığı ağaçlara sarılan köylü kadınlar, nöbet tutacaklarını belirtti.



'BURAYI YOK EDECEKLER'

Ayı kıyafetli eylemcilerin de yer aldığı eyleme çevredeki mahalle muhtarları ile yörede yaşayan İngiliz uyruklu yerleşik yabancılar da katıldı. Eylemde yıllar önce aynı bölgede çıkan yangını söndürmeye çalışan vatandaşlar ile o dönemde fidanları diken köylüler de yer aldı. Koruköy Mahalle Muhtarı Nurettin Göztepe, ağaçların kesileceği alanda alkışlar arasında yaptığı konuşmada zaman zaman gözyaşlarını tutamadı. Göztepe, "Ben de bir ormancı olarak ve bu teşkilatın ekmeğini yiyen bir kişi olarak konuşuyorum, lütfen ağaçlarımıza kıymayın. Buraya girmeyin. Kesilmek için 3 bin metreküp ağaç tespit edilmiş. 2 bin metreküpünü kesip götürseler, 10-15 yıl sonra 2 katını alacaklar. Burayı yok edecekler. En güzel yerden kesiyorlar. Bu ağaçlar bizim evladımız. Gelin beni de götürün, beni de kesin; yeter. Buraya 1979'da biz köylüler ağaçları diktik. Burası köylünün bahçesidir. Lütfen duyun sesimizi. Bugün 30-32 yaşında bu ağaçlar daha genç. Biz ülkemiz için buradayız" açıklamasını yaptı.



Koruköy Mahalle Muhtarı Nurettin Göztepe gözyaşlarına boğuldu.



'GİDİN YAŞLI OLAN ORMANLARI YENİLEYİN'

Ormanlarını kestirmeyeceklerini belirten Koruköy Mahallesi kadınları, "Burada nöbet tutacağız. Gitsinler sarp dağlardaki çok yaşlı ormanları yenilemek şartıyla kesinler" şeklinde konuştular. Yıllar önce aynı bölgede çıkan orman yangınını söndürmeye çalıştığını söyleyen Ahmet Tüfekçi "Biz kesime izin vermeyeceğiz" derken, Kızılbel Mahalle Muhtarı Ferhat Gavcar da, "Burada işçilik, sürütme ve nakliye kolay olduğu için kesecekler. Ama biz kestirmeyeceğiz" diye konuştu.

ERDOĞAN CANKUŞ