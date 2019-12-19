Muğla'da şüpheli çanta paniği!

Muğla'nın Menteşe İlçesi Cumhuriyet Meydanına bırakılan şüpheli sırt çantası bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. Polis olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olay Muğla'nın Menteşe İlçesi Cumhuriyet Meydanında yaşandı. Halk Bankası yanına bırakılan şüpheli sırt çantasını fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi ile bomba imha uzmanı yönlendirildi. Olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, çağrılan bomba imha uzmanı özel kıyafetlerini giyip şüpheli çantayı fünye ile patlattı. Çantanın içinden salatalık, çocuk bezi ve 10 lira para çıktı.

İHA