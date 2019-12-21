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'da bir kişi rüyada öldüğünü gördü, mezarını kendi yaptı

Muğla'da bir kişi rüyada öldüğünü gördü, mezarını kendi yaptı

21.12.2019, 09:59

'da mermer ustası Engin Çintimur (35), rüyasında öldüğünü görünce, etkilenip kendi mezarını yaptı. Mezar taşına adını ve soyadını yazarak fotoğrafını yapıştıran Çintimur, toprakla doldurduğu kabrini her gün suladıktan sonra dua okuyor.

Merkez Menteşe ilçesindeki sanayi sitesinde 10 yıldır mermer ustalığı yapan Engin Çintimur, 16 Aralık gecesi rüyasında öldüğünü gördü. Gömüldüğü mezarı da gören Çintimur, rüyasından etkilenerek 2 gün boyunca mezarını tasarlayıp, çizdi, ardından yaptı. 1,5 ton ağırlığındaki mermer mezarı iş yerinin önüne koyan usta, mezar taşına 'Emin oğlu Engin Çintimur' yazdı.

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