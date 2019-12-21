Muğla'da bir kişi rüyada öldüğünü gördü, mezarını kendi yaptı

Muğla'da mermer ustası Engin Çintimur (35), rüyasında öldüğünü görünce, etkilenip kendi mezarını yaptı. Mezar taşına adını ve soyadını yazarak fotoğrafını yapıştıran Çintimur, toprakla doldurduğu kabrini her gün suladıktan sonra dua okuyor.