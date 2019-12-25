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1907 doğumlu en yaşlı insan 'da yaşamını yitirdi

1907 doğumlu en yaşlı insan Muğla'da yaşamını yitirdi

25.12.2019, 10:40 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019,11:14

Doğum tarihi 1907 olarak geçen ve ’nin en yaşlı insan olarak gösterilen Muğlalı 113 yaşındaki , hayata gözlerini yumdu. ’nın Menteşe ilçesi kırsal ’nde yaşayan Ayşe Uçar; 3 padişah, 13 ve 27 gördü. 92 ve 89 yaşlarında iki kızı, 76 yaşında da gelini bulunan Ayşe Uçar, kızları ile yaşamını sürdürüyordu.

Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Gülağzı Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Uçar; 3 padişah, 13 cumhurbaşkanı ve 27 başbakan gördü. 92 ve 89 yaşlarında iki kızı, 76 yaşında da gelini bulunan Ayşe Uçar, kızları ile yaşamını sürdürüyordu.



"MUĞLA YAŞAYAN HAFIZASINI KAYBETTİ"
Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Türkiye'nin en yaşlı insanı Ayşe Uçar'ı sık sık ziyaret ederek sağlık sorunları ile yakından ilgileniyordu. Ayşe Nine'nin hayatını kaybettiğini açıklayan Kaymakam Yıldız, "Ayşe Uçar ninemize Allah rahmet eylesin. Sağlığı ile ilgili sık sık bilgi alıyordum. Bu sabah saat 05.00 sıralarında vefat ettiğini öğrendim. Muğla önemli bir yaşayan hafızasını kaybetti." dedi.

İHA

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