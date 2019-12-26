Trafik kazasında ayağını kaybeden küçük Aylin'den haber var!

Muğla'da, ayakları kamyon tekerleklerinin altında kalan ve sağ ayağı kesilen ilkokul öğrencisi Aylin Dağdeviren'e (9), eğitimden geri kalmaması için İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre'nin talimatıyla görevlendirilen öğretmen, tedavi gördüğü hastanede ders veriyor.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı ise olay yeri yakınındaki apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, anne- babasıyla yolun karşısına geçmek isteyen küçük kızın ayaklarının, hafriyat kamyonunun tekerleklerinin altında kaldığı anlar yer alıyor. Annenin tekerleğe tekme atıp, sinir krizi geçirdiği görüntülerde, kamyon şoförü, Aylin'in ayaklarını kurtarmak için geri manevra yapıyor.
HASTANEDE EĞİTİMİNE DEVAM EDİYOR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Plastik Cerrahi Servisi'nde tedavisi süren Aylin'e sürpriz yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre tarafından görevlendirilen öğretmen Muazzez Bayhan, küçük kızı tedavi gördüğü odada ziyaret ederek, kendisine ders vermek için geldiğini söyledi. Odasına kimseyi kabul etmediği öğrenilen Aylin'in çok mutlu olduğu görüldü. Menteşe Milli Eğitim Müdürü Soner Kaya ve Atatürk İlkokulu Müdürü Salih Güleçol, aileyi ziyaret ederek, isteklerinin olup olmadığını sordu.
Muğla Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, "Trafik kazası bizim içimizi acıttı. Çocuğumuz bir ayağını kaybetse dahi moralini yüksek tutabilmek için onu her gün ziyaret ettik. Hastane odasında ona bir sınıf oluşturmak istedik. Bir öğretmeni göreve başlattık. Her gün hastaneye giderek okul özlemini giderecek ve okuma sevgisini yaşatmayı sağlayacak. İl genelimizdeki 150 bin öğrencinin hepsi benim evladım. Başarımızı ekip çalışmasına borçluyuz. El birliğinden sonra bir sinerji oluştu" dedi.
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