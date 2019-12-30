CHP’li belediye denize zehir basıyor

Türkiye’nin turizm cenneti Marmaris’te, CHP’li Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin uyarılara rağmen atıksu tahliye ünitesini yenilememesi kirliliğe neden oldu. Denizin dibinde meydana gelen kirlilik doğal havuz konumundaki körfezin dibini balçığa çevirdi

Marmarisli gönüllü dalgıçlar, deniz dibinde bulunan atık su tahliye sistemlerinin parçalanıp, aşındığı için yarattığı çevre kirliliğini kayıt altına aldı. Marmaris'e 16 kilometre mesafedeki Adaköy Mahallesi Yalancıboğaz mevkisindeki 7,5 kilometresi karada, 406 metresi de denizin 20 metre dibinde bulunan atık tahliye sistemi, suyunu Akdeniz'e döküyor.



İSTİLACI TÜRLER ÇOĞALDI

Marmaris Çevrecileri Derneği, gönüllü dalgıçlarıyla, Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) sorumluluğundaki atık su tahliye sisteminde bugüne kadar dört kez inceleme yaptı. Derneğin gönüllü iki dalgıcı, son incelemede 30 dakika deniz dibinde kalarak arıtma sisteminde meydana gelen arızaları ve sızdırma yapan bölümleri fotoğraflayıp görüntüledi.Marmaris Çevrecileri Derneği Başkanı Ahmet Kutengin yaptığı açıklamada, tesiste 10 tahliye bacası borusundan yedisinin kırık olduğunun tespit edildiğini söyledi. Foseptiklerin sızdırmazlık özelliğini yitirdiği, aşınmalardan dolayı borularda çatlama ve delikler meydana geldiğini kaydeden Kutengin, ayrıca arıtılmayan atık sular nedeniyle çok sayıda 'balon balığı' ve 'aslan balığı' gibi tehlikeli türlerin buralarda ürediği, bu hattan beslendiğini ileri sürdü.





ÖNLEM ALINMADI

KUTENGİN, Muğla Büyükşehir ve Marmaris Belediyesi'ni defalarca uyardıklarını ancak hiçbir tedbir alınmadığını savunarak şöyle dedi: Marmaris Yalancı Boğaz Arıtma sistemlerinin 2011'den bu yana takip etmekteyiz. Su altı araştırma dalışlarımızı gerçekleştirmek için buradayız. Çalışmalarımızın sonuçlarını, analizlerini üniversitelere göndererek, bilim insanlarının hazırladığı raporların belgelerini MUSKİ'ye sunduk. Sonuç alamadık. Zaman geçmeden turizm açısından önlem alınmalıdır.

VURAL EFECİK