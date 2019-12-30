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'de kar nedeniyle 30 kişi mahsur kaldı, 2 kişi yaralandı

Muğla Köyceğiz'de kar nedeniyle 30 kişi mahsur kaldı, 2 kişi yaralandı

30.12.2019, 10:16

'nın ilçesindeki Ağla Yaylası'na araçlarıyla gezmeye giden ve dönüş yolunda aniden bastıran kar nedeniyle mahsur kalan yaklaşık 30 kişi, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Aynı bölgede otomobilin kayganlaşan yolda takla atması sonucu ise 2 kişi yaralandı.

ilçe merkezine 11 kilometre mesafede bulunan 800 rakımlı Ağla Yaylası'na günübirlik gezmeye gidenler, saat 18.30'da dönüş yolunda araçları kara saplanınca mahsur kaldı.

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