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'da ! Lastik botun batması sonucu 8 göçmen hayatını kaybetti

Muğla'da göçmen faciası! Lastik botun batması sonucu 8 göçmen hayatını kaybetti

03.01.2020, 15:06

'nın Fethiye ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun batması sonucu 3'ü kadın 8 kişi yaşamını yitirdi. Kayıp olan düzensiz göçmenlerin bulunmasına yönelik bölgede çalışmalar devam ediyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun batması sonucu 3'ü kadın 8 kişi yaşamını yitirdi.

Fethiye ilçesi açıklarında 15 düzensiz göçmenin olduğu değerlendirilen lastik botun batma tehlikesi geçirdiği ihbarı üzerine olay yerine 3 sahil güvenlik botu, bir dalış timi, sahil güvenlik uçağı ve helikopter sevk edildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile ortak yapılan arama kurtarma çalışmalarında 3'ü kadın, 8 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı.

Kayıp olan düzensiz göçmenlerin bulunmasına yönelik bölgede çalışmalar devam ediyor.

AA
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