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Yol ortasında yaralı halde bulduğu karısının başından bir an olsun ayrılmadı

Yol ortasında yaralı halde bulduğu karısının başından bir an olsun ayrılmadı
Giriş Tarihi: 4.1.2020

'nın Menteşe ilçesinde üç caddeyi birbirine bağlayan kavşakta meydana gelen kazada yolun karşına geçmeye çalışan 1 kadın yaralandı. O sırada arabasıyla olay yerinden geçerken eşini yerde gören koca, bir an olsun eşinin yanından ayrılmadı.

Kaza, Muğla'nın Menteşe ilçesi Rıfat Ayaydın, Mehmet Polatoğlu ve Hasan Ercan caddelerini birbirine bağlayan kavşakta meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen 47 yaşındaki Z.A.M'ye 33 VJK 37 plakalı araç çarptı. Kazanın meydana gelmesinden birkaç dakika sonra eşini arabayla almaya gelen koca, eşini yolun ortasında yaralı halde buldu. Eşinin başından bir an olsun ayrılmayan koca, "Ne olur dayan karıcığım" diye seslendi.

HASTANEYE KALDIRILDI
Kaza sonrası çevredeki vatandaşların olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesinin ardından olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ADEM ÜLKER

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