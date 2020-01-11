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Fethiye'de faciası: 10 zanlı tutuklandı

Muğla Fethiye'de göçmen faciası: 10 zanlı tutuklandı

11.01.2020, 12:53

'nın Fethiye ilçesinde lastik botun batması sonucu 8 düzensiz göçmenin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 12 zanlıdan 10'u tutuklandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde lastik botun batması sonucu 8 düzensiz göçmenin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 12 zanlıdan 10'u tutuklandı.

Yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 12'ye yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 zanlı, sağlık kontrolleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan biri savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si Suriye uyruklu 10'u tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun 3 Ocak'ta batması sonucu 3'ü kadın 8 kişinin cesedine ulaşılmış, kayboldukları değerlendirilen 7 düzensiz göçmenin bulunması için çalışma başlatılmıştı.

AA
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