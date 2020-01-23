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'da tedirgin eden görüntü! 'da deniz yine çekildi

Muğla'da tedirgin eden görüntü! Akyaka'da deniz yine çekildi

23.01.2020, 19:20

'nın Ula ilçesinde yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği tatil bölgelerinden 'da deniz suyu, 30 metre kadar çekildi. İlk kez denizde çekilmeyi görenler şaşkınlık yaşadı

Ula ilçesine bağlı 'da, gel- git sonrası denizde yaklaşık 30 metre çekilme meydana geldi.

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