Muğla'nın Ula ilçesinde yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği tatil bölgelerinden Akyaka'da deniz suyu, 30 metre kadar çekildi. İlk kez denizde çekilmeyi görenler şaşkınlık yaşadı
Ula ilçesine bağlı Akyaka'da, gel- git sonrası denizde yaklaşık 30 metre çekilme meydana geldi.
Muğla'da tedirgin eden görüntü! Akyaka'da deniz yine çekildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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