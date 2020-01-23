Muğla'da tedirgin eden görüntü! Akyaka'da deniz yine çekildi

Muğla'nın Ula ilçesinde yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği tatil bölgelerinden Akyaka'da deniz suyu, 30 metre kadar çekildi. İlk kez denizde çekilmeyi görenler şaşkınlık yaşadı