Fethiye'de şaşırtan olay! Görenler telefonuna sarıldı

Türkiye ve Avrupa’nın pek çok ülkesinde karakış etkisini sürdürürken, hava sıcaklığının 17 derece olarak ölçüldüğü Muğla'nın Fethiye ilçesinde bademler çiçek açtı.

Yüksek kesimleri karla kaplı ilçenin merkezinde, hava sıcaklığı 17 derece ölçüldü.