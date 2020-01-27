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'de şaşırtan olay! Görenler telefonuna sarıldı

Fethiye'de şaşırtan olay! Görenler telefonuna sarıldı

27.01.2020, 12:27

ve Avrupa’nın pek çok ülkesinde karakış etkisini sürdürürken, hava sıcaklığının 17 derece olarak ölçüldüğü 'nın ilçesinde bademler çiçek açtı.

Yüksek kesimleri karla kaplı ilçenin merkezinde, hava sıcaklığı 17 derece ölçüldü.

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