Muğla'da kriz geçirten ceza! Polisler güçlükle sakinleştirdi

Muğla'nın Ula ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Erol Canlı'ya (33) otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan Nihat Koç (55), tutuksuz yargılandığı davada, 2 yıl 6 ay cezaya çarptırıldı. Canlı'nın boşanmalarına rağmen birlikte yaşadığı eski eşi Aysel Gelebek, verilen cezayı az bulup, adliye bahçesinde kriz geçirdi.

Ula'nın Sarayyanı mevkisinde, 8 Aralık 2018 tarihinde, yol kenarında erkek cesedi bulundu. Jandarma, ölen kişinin Erol Canlı olduğunu belirledi. Trafik kazasına kurban gittiği ortaya çıkan Canlı'ya çarpıp, ölümüne neden olan Nihat Koç, Menteşe ilçesinde yakalanıp, tutuklandı.

Koç hakkında 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle Muğla 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 8 Nisan 2018'de görülen ikinci duruşmasında Nihat Koç, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.