Muğla’da şampiyon olan güvercinler kupalarını aldı

Muğla Posta Güvercini Sevenler Derneği'nin 2019 yılı ödülleri, Dalaman Cezaevi Restoran'da düzenlenen törenle güvercin sahiplerine verildi.

Geçtiğimiz yıl 100 ile 700 kilometre arasında değişen mesafelerdeki uçuşlarda ilk 3 dereceye girenlerle birlikte, en iyi yavru sıralaması, 2019 şampiyonluk sıralaması gibi dallarda da ödüller verildi. Şampiyonluk sıralaması, Ramazan Koç, Özgür Demircan ve Bilal Kuzluk şeklinde oluştu. Dernek Başkanı Ramazan Koç, kısa zamanda ülke genelinde önemli başarılara imza attıklarını söyledi, "Güvercin yarışları bakımından Türkiye´nin en zor coğrafyasında bulunuyoruz. Buna rağmen başarılı bir yıl geçirdik. Asıl heyecan bu yıl başlayacak" diye konuştu.

ADEM ÜLKER