Fethiye-Burdur fayında 7.1’lik deprem uyarısı

Türkiye yeni bir deprem fırtınasının etkisi altına girerken, Akdeniz’de meydana gelen sarsıntılar konusunda da korkutan bir açıklama geldi. Bu depremlerin ciddiye alınması gerektiğini belirten Prof. Dr. Murat Gül, “Fethiye-Burdur fay zonunda 7,1 büyüklüğünde bir deprem bekleniyor” dedi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Gül, Akdeniz'de son günlerde gerçekleştirilen depremlerin bir süre daha devam edeceğini açıkladı. Güney Ege dalma batma kuşağının harekete geçtiğini söyleyen Prof. Dr. Gül, "Dalma batma kuşağında olan Ege fayının karaya doğru ilerlemesi ve Fethiye-Burdur fay zonuyla buluşması sonucu bu hat boyunca depremler yaşanması doğal" dedi.



TARİHTE DE YAŞANDI

Tarihsel dönemde özelikle 1850 ve 1914 tarihleri arasında şiddet açısından 9-10 büyüklüğüne varan depremler görüldüğünü aktaran Gül, "Aletsel döneme geçtiğimizde bu bölgede depremlere baktığımızda en büyük depremler 1914'te 7.1'lik Burdur depremi, 1957'de de yine 7.1'lik Fethiye depremini söylemek mümkün" dedi. 'TSUNAMİ TEHLİKESİ VAR'

Bölgede 30 yıldan bu yana çalışmalar yapıldığını ve 7'nin üzerinde bir deprem sonrası Muğla kıyılarında tsunami tehlikesinin göz ardı edilmemesi gerektiğini aktaran Gül, "Bununla ilgili olarak çok değerli Şükrü Özsoy hocamızın yapmış olduğu çalışmalarda böyle bir riskin olduğu söyleniyor. Risk her zaman için var. Fethiye- Burdur fayı aktif bir zon. Dolayısıyla büyük depremler üretme olasılığı oldukça yüksek. Bu hat üzerinde yer alan tüm yerleşim yerlerinde gerekli önlemlerin alınması mutlaka gerekiyor" diye konuştu.



'DERİNDE OLANLAR PEK HİSSEDİLMİYOR'

Akdeniz'de meydana gelen deprem fırtınasının karaya uzak olduğu için hissedilmediğini söyleyen Prof. Dr. Gül, "Depremler dalma batma zonu üzerinde olduğundan odak derinliği daha dipte yer alıyor. En son depreme baktığımızda 25 kilometre derinlikte olduğu tespit edilmiş. Dolayısıyla derinlerde olduğu için bunları kayalık bir alan üzerinde yerleşimimiz varsa hissetmek çok da mümkün olmuyor. Bu anlamda denizde bu derinliklerde depremler çok hissedilmez.

VURAL EFECİK