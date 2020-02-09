111’lik annesine gözü gibi bakıyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Güllü Şahin, 111 yaşındaki yaşayan tarih annesi Fatma Ergün'e 27 yıldır bıkıp usanmadan bakıyor. Asırlık çınar, kendisine göz gibi bakan kızına her gün dua edip Allah'a şükrediyor. Yaşamı boyunca yoğurt, süt, et ve balığı ağzına sürmediğini anlatan asırlık kadın, ot, bulgur ve bal ile beslenip temiz hava sayesinde uzun yaşadığını söyledi.

VURAL EFECİK