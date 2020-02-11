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El yazması Kuran-ı Kerim’i satacaklardı

El yazması Kuran-ı Kerim’i satacaklardı
Giriş Tarihi: 11.2.2020

'da gerçekleşen operasyonda, 900 yıllık ceylan derisi ciltli, el yazması Kuran-ı Kerim ile tarihi sikke, bronz çanak ve tarihi eser olan bazı objeler ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin, ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ula'da düzenlenen operasyonda şüpheliler Ş.K, A.İ.D. ve O.Ş'nin evlerinde arama yapıldı. Aramalarda el yazması Kuran-ı Kerim, Kuran-ı Kerim'e ait motifli kılıf, 5 sikke, tarihi eser özelliğine sahip 6 obje ve 6 bronz çanak ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

ÖMER KUNDAKÇI

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