Kiralık ölüm

7 Şubat’ta öldürülen Hasan Balaban’ın karısının kurbanı olduğu ortaya çıktı. Ebru Balaban’ın, genç sevgilisi Akın Kulakçı ile birlikte kiralık katil tutup kocasını öldürttüğü belirlendi.

Muğla'da 7 Şubat günü evinin önünde öldürülen Hasan Balaban'ın (66) katilleri ortaya çıktı. Ebru Balaban (51) kocası Hasan Balaban'ı, 3 milyonluk mirası için genç sevgilisi Akın Kulakçı (33) ile birlikte tuttukları kiralık katil Bekir Koyuncu'ya (31) öldürttü. 3 milyon değerindeki denize sıfır arsası için öldürülen Hasan Balaban'ın cinayet zanlıları İncirliova'da, Aydın İncirliova Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekiplerinin düzenlediği operasyon ile kıskıvrak yakalandı.

9 AY ÖNCE TERK ETMİŞ

Olay, Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Gökçe Mahallesi'nde 7 Şubat'ta meydana geldi. Kafe işletmeciliği yapan Hasan Balaban, evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Balaban olay yerinde can verdi. Cinayete kurban giden Balaban için Jandarma ekipleri geniş kapsamlı bir araştırma başlattı. Jandarma, Balaban'ın yaklaşık 9 ay önce evi terk eden eşi Ebru Balaban'ın üzerinde yoğunlaştı. Evinin önünde öldürülen Balaban'ın telefonla ölüm tehdidi aldığı için evine yerleştirdiği güvenlik kameraları sayesinde cinayet aydınlandı. Kamera kayıtlarından yola çıkan jandarma tetiği çekenin Bekir Koyuncu olduğunu tespit etti. Aydın'ın İncirliova ilçesinde oturan Bekir Koyuncu İncirliova Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına aldı. Koyuncu ifadesinde, cinayeti işlediğini itiraf etti. Cinayeti tüm ayrıntılarıyla anlatan Koyuncu, Hasan Balaban'ı 300 bin lira karşılığında öldürdüğünü söyledi. Kendisini kiralık katil olarak Hasan Balaban'ın eşi Ebru Balaban ile sevgilisi Akın Kulakçı'nın tutuğunu da itiraf etti. Kiralık katil Koyuncu ücretini öldürdüğü Hasan Balaban'ın mallarının satılmasının ardından alacağını da kaydetti.

KABUL ETMEDİLER

Kiralık katil Bekir Koyuncu'nun ifadesinin ardından polis ekipleri Akın Kulakçı'nın evine operasyon düzenledi. Kulakçı ve sevgilisi Ebru Balaban yakalanarak gözaltına alındı. İki sevgilinin ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Zanlılar ifadelerinin ardından olayın işlendiği Muğla'ya gönderildi.

Hasan Balaban, değeri 3 milyon TL'nin üzerindeki mirası için öldürüldü



KARISINA BOSANMA DAVASI AÇMIŞ

Kafe işletmeciliği yapan Hasan Balaban'ın, 9 ay önce evi terk eden eşi Ebru Balaban'a boşanma davası açtığı ortaya çıktı. Cinayete kurban giden Hasan Balaban'ın yakınları, Balaban'ın denize sıfır arsası, teknesi ve kafesi bulunduğunu, bunların maddi değerinin de 3 milyondan fazla olduğunu söylediler. Ayrıca yakınları, cinayetin de miras için işlendiğini iddia ettiler.

İHSAN KARATAŞ/KAZIM YÖRÜKCE