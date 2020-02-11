Marmaris'te yürek sızlatan görüntü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, sokakta yaşayan kişiler, soğuktan korunmak için cami avlusuna sığınıp, açtıkları kartonlar üzerinde battaniyelerle örtünüyor.

Sabahları güneşli havanın hakim olduğu Marmaris'te gün batımıyla hava sıcaklığı düşüyor. Caddelerdeki elektronik termometrelerin 0 ile 4 derece gösterdiği ilçede, sokakta yaşayan kişiler havanın soğumasıyla zor günler geçiriyor. Gidecek bir yeri olmayan ve geceleri şehir merkezine yakın ormanlık alanlarda barakalarda, parklarda, cami avlularında yatan kişiler, çöp poşetlerine koydukları eşyaları, yanında bir karton üzerinde battaniyeye sarılarak soğuk geceyi atlatmaya çalışıyor.





Sokakta yaşayanlar, cami avlusunda sabah ezanından sonra uyanıp, namaza gelenlerin verdiği para ile ihtiyaçlarını gideriyor. Daha sonra, Atatürk Caddesi'ndeki sahil yürüyüş yolunda dolaşarak tanıdıkları büfelerden sıcak içeceklerini alıp, dilenerek ihtiyaçlarını gideriyor. Akşam saatlerine kadar dolaşarak zaman geçiren sokakta yaşayanlar, saat 23.00'ten sonra ilçe merkezindeki cami avluları ve parklarda yatıyor. Evsizler, ilçede belediyeye ait ücretli olarak yaşlıların kaldıkları huzurevi haricinde sokakta yaşayanlar için bir barınma yeri olmadığını öne sürdü.





'ÇARE BULUNSA İYİ OLUR'



Marmaris Merkez Çarşı Camii'ne 20 metre mesafede restoran işletmeciliği yapan Mustafa Doğruyol, "Cami avlusunda yatan evsizleri görüyoruz. İki günde bir dükkanıma geliyorlar ve yemek veriyoruz. Cami avlusu, park ve metruk binalarda yatan çok evsiz var. Bu kişilerle ilgili acil bir çare bulunması gerekiyor. Gördükçe üzülüyoruz" dedi.